Сыну Кочаряна продлили арест

Суд в Ереване продлил арест сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам его адвокат Александр Кочубаев.

"Суд одобрил ходатайство [прокуратуры] и продлил на два месяца арест Левона Кочаряна", - отметил он.

Сын бывшего лидера Армении был задержан во время антиправительственной демонстрации 22 сентября, ему инкриминируют избиение четырех полицейских. Сам он опровергает эти обвинения. Адвокатская команда считает, что арест обусловлен политическими взглядами Левона Кочаряна и его отца.