ВВС Израиля нанесли удары по ключевым постам боевиков

Израильские истребители нанесли удар по главе военного крыла радикальной группировки "Комитеты народного сопротивления" в Рафахе на юге сектора Газа, кроме того, военные атаковали группу радикалов правящего в анклаве движения ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители в соответствии с разведданными Службы общей безопасности нанесли удар по главе военного отделения террористической организации "Комитеты народного сопротивления" в Рафахе Рафату Харбу Хусейну Абу Хилалю. В ходе боевых действий объектом нападения стали многочисленные террористы и боевики ХАМАС, которые возглавляли варварскую атаку в районы, окружающие сектор Газа. Более 10 террористов стали целью высокоточного удара с воздуха", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что Армия обороны Израиля уничтожила террористическую инфраструктуру в секторе Газа и ликвидировала боевиков-террористов. "В течение дня ЦАХАЛ нанес удары по сотням террористических структур ХАМАС, в том числе по <...> пунктам запуска противотанковых ракет, шахтам туннелей, разведывательной инфраструктуре и дополнительным командным центрам. Также были поражены десятки минометных установок", - указано в заявлении ведомства.

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