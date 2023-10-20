Германии увеличивает расходы на военные нужды

Комитет по бюджету бундестага ФРГ вынес положительное заключение на выделение дополнительных 4,4 млрд евро на военные нужды.

Об этом, ссылаясь на министерство обороны страны, сообщает информационное агентство DPA, передает Day.Az.

По имеющимся у агентства сведениям, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал выделение этих денег на проекты закупок и развития для вооруженных сил "явным признаком меняющейся эпохи".