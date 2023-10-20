https://news.day.az/world/1607783.html Германии увеличивает расходы на военные нужды
Германии увеличивает расходы на военные нужды
Комитет по бюджету бундестага ФРГ вынес положительное заключение на выделение дополнительных 4,4 млрд евро на военные нужды.
Об этом, ссылаясь на министерство обороны страны, сообщает информационное агентство DPA, передает Day.Az.
По имеющимся у агентства сведениям, министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал выделение этих денег на проекты закупок и развития для вооруженных сил "явным признаком меняющейся эпохи".
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