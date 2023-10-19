Турция работает над урегулированием в Газе

Власти Турции прилагают активные усилия для урегулирования средствами дипломатии конфликта между Израилем и Палестиной. Проводят контакты в этом вопросе в том числе с Россией, сообщил ТАСС источник в политических кругах республики, передает Day.Az.

"Министр иностранных дел Турции [Хакан Фидан] выступил с инициативой создания системы стран-гарантов для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, для жителей Газы направлена гуманитарная помощь, готовится к отправке новая партия. Турция активно участвует в дипломатическом урегулировании кризиса в Газе, обсуждает вопрос с разными странами, в том числе с Россией, никаких иных планов у нее нет", - сказал собеседник, назвав выдумками сообщения о возможных планах страны по вмешательству в конфликт.

Глава МИД Турции ранее сообщил, что Анкара предлагает Организации исламского сотрудничества рассмотреть идею участия в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем на основе системы стран-гарантов для каждой из сторон, которые должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования.