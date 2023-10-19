Иран предупреждает о возможном расширении конфликта на Ближнем Востоке

Поддержка Израиля другими странами может привести к тому, что в его конфликт с радикальным палестинским движением ХАМАС включатся новые игроки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким предостережением выступил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Продолжение преступлений сионистского режима [имеется в виду Израиль], его прямая поддержка и помощь со стороны других государств осложняют ситуацию и могут привести к выходу на арену новых игроков", - приводит слова Багери агентство Tasnim.

"Мы чрезвычайно обеспокоены продолжением широкомасштабных и жестоких нападений на гражданское население в Газе. Такое варварское поведение недопустимо, и правительства других стран должны реагировать на него соответствующим образом", - добавил иранский военачальник.

Ранее мы писали о том, что ВВС Израиля нанесли удары по ключевым постам боевиков.