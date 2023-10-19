Сотни человек арестовали на акции протеста в Вашингтоне

Порядка 500 из десяти тысяч человек, которые приняли участие в акции протеста в поддержку Палестины в Вашингтоне, были арестованы, сообщает Day.Az со ссылкой на организацию Jewish Voice for peace.

"Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев", - говорится в заявлении.

Представители организации также рассказали, что одной из целей митинга было привлечение внимания к факту участия Соединенных Штатов в притеснении палестинского народа со стороны Израиля.

"Наша работа еще не закончена", - добавили они.