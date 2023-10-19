https://news.day.az/world/1607817.html Сотни человек арестовали на акции протеста в Вашингтоне - ВИДЕО
Сотни человек арестовали на акции протеста в Вашингтоне - ВИДЕО
Порядка 500 из десяти тысяч человек, которые приняли участие в акции протеста в поддержку Палестины в Вашингтоне, были арестованы, сообщает Day.Az со ссылкой на организацию Jewish Voice for peace.
"Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев", - говорится в заявлении.
Представители организации также рассказали, что одной из целей митинга было привлечение внимания к факту участия Соединенных Штатов в притеснении палестинского народа со стороны Израиля.
"Наша работа еще не закончена", - добавили они.
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