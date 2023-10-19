Военная база США в Сирии попала под обстрел

Две ракеты разорвались на территории военной базы США Эт-Танф, расположенной вблизи газового поля Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Информации о пострадавших не приводится. Кто мог нанести удар, неизвестно.

Сирийские официальные лица пока не комментировали инцидент.