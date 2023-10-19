https://news.day.az/world/1607838.html Военная база США в Сирии попала под обстрел - СМИ
Военная база США в Сирии попала под обстрел - СМИ
Две ракеты разорвались на территории военной базы США Эт-Танф, расположенной вблизи газового поля Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
Информации о пострадавших не приводится. Кто мог нанести удар, неизвестно.
Сирийские официальные лица пока не комментировали инцидент.
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