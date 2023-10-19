Президент Ирана выступил с обращением к Египту

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал Египет и страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) открыть КПП "Рафах" между Газой и Египтом в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы ожидаем от правительства Египта и стран-членов Организации исламского сотрудничества, что КПП "Рафах" возобновит свою работу как можно скорее, и угнетенному народу Газы будет оказана помощь", - заявил Раиси.