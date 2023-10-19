https://news.day.az/world/1607880.html Сунак и Герцог провели переговоры
Сунак и Герцог провели переговоры
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, встреча состоялась в президентской резиденции в Иерусалиме.
Сунак также встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.
Кроме того, глава британского правительства поделился в социальной платформе "X" информацией о том, что встретился с членами семей лиц, взятых в заложники ХАМАС-ом.
"В сотрудничестве с партнерами мы полны решимости обеспечить освобождение заложников, удерживаемых террористами ХАМАС", - подчеркнул он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре