Сунак и Герцог провели переговоры

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Как передает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, встреча состоялась в президентской резиденции в Иерусалиме.

Сунак также встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Кроме того, глава британского правительства поделился в социальной платформе "X" информацией о том, что встретился с членами семей лиц, взятых в заложники ХАМАС-ом.

"В сотрудничестве с партнерами мы полны решимости обеспечить освобождение заложников, удерживаемых террористами ХАМАС", - подчеркнул он.