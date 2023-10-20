https://news.day.az/world/1607889.html ООН раскрыла масштабы разрушений в секторе Газа
ООН раскрыла масштабы разрушений в секторе Газа
В секторе Газа в результате противостояния Израиля и ХАМАС разрушены или повреждены 98 024 жилых дома, или примерно 25% всего жилья, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Там уточнили, что это неполная оценка, поскольку к некоторым районам сектора, где были взрывы, доступа нет.
В Израиле ввели состояние войны и начали операцию против ХАМАС после нападения этой группировки на Израиль 7 октября. ЦАХАЛ продолжает готовить наземную операцию.
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