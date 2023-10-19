Армянин жестоко убил сына и тёщу российского музыканта

В Подмосковье жестоко убиты сын и тёща российского музыканта Стаса Намина. Как передает Day.Az со ссылкой на российские телеграм-каналы, режиссёр Артём Микоян и его бабушка Полина Ткаченко найдены с множественными ножевыми ранениями на даче.

Сообщается, что 85-летнюю тёщу музыканта и его 35-летнего сына зарезали вчера вечером в коттедже в деревне Крюково в Истринском районе. При этом следов борьбы следователи не обнаружили, все вещи в доме остались на тех же местах.

Убийцу удалось поймать по горячим следам.

Также отмечается, что женщина была убита ударом ножом в грудь, у сына - колото-резаные раны по всему телу. Подозреваемого сейчас допрашивают. По данным источника, - это сводный брат убитого 35-летнего Артёма Микояна Роман Микоян. Следователи СК по Московской области проводят обыски.