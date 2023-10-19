Глава британской дипломатии посетит Турцию

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 20-21 октября посетит Турцию.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

В рамках визита планируется обменяться мнениями о последних событиях в контексте израильско-палестинского конфликта.