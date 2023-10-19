https://news.day.az/world/1607947.html Глава британской дипломатии посетит Турцию
Глава британской дипломатии посетит Турцию
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 20-21 октября посетит Турцию.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.
В рамках визита планируется обменяться мнениями о последних событиях в контексте израильско-палестинского конфликта.
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