Тревога в воздушных гаванях Франции

Службы безопасности Франции в четверг проводят эвакуацию людей из ряда региональных аэропортов страны из-за сообщений об угрозе взрыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Речь идет, в частности о воздушных гаванях Монпелье, Нант-Атлантик и Бордо.

Ранее мы писали о том, что французские аэропорты заминировали.