https://news.day.az/world/1607949.html Тревога в воздушных гаванях Франции - поступили сообщения о минировании
Тревога в воздушных гаванях Франции - поступили сообщения о минировании
Службы безопасности Франции в четверг проводят эвакуацию людей из ряда региональных аэропортов страны из-за сообщений об угрозе взрыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Речь идет, в частности о воздушных гаванях Монпелье, Нант-Атлантик и Бордо.
Ранее мы писали о том, что французские аэропорты заминировали.
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