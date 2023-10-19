В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о кризисе в отношениях между Ереваном и Москвой. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Российский "Коммерсант" порадовал прекрасным заголовком и анализом отношения российских властей к Пашиняну и управлемой им Армении сейчас.

"Анонимный "высокопоставленный источник в Москве" в заявлении для "РИА Новости" и ТАСС прокомментировал недавнее выступление премьера Армении Никола Пашиняна в Европарламенте. "Расцениваем выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте 17 октября как абсолютно безответственное и провокационное, особенно в том, что касается России и российско-армянских отношений. Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдавию Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского",- цитируют агентства слова источника. Агентства не указали, в каком ведомстве работает их собеседник. Но можно не сомневаться: сигнал Еревану согласован на достаточно высоком этаже российской власти и отражает сегодняшнее отношение России к армянскому руководителю и его политике. На это указывает и выбор СМИ для доставки сообщения, и полное совпадение текста послания в обоих источниках", - пишет газета в материале под заголовком "Республика Укрмения".

Издание отмечает, что целый ряд жестов из Еревана привел к кризису в отношении Москвы - это и критика РФ и ОДКБ, и зависимость Армении от России, которую Пашинян назвал ошибкой, и отказ Пашиняна поехать на саммит СНГ в Бишкеке. Еще один важный раздражитель - ратификация и последующее подписание президентом Армении Ваагном Хачатуряном Римского статута Международного уголовного суда.

"Отношениям, впрочем, еще есть куда ухудшаться. К примеру, в Ереване обсуждают отключение российских телеканалов. А пока до этого не дошло, Никол Пашинян предпочитает ездить не в Россию или дружественные ей страны, а на Запад. И там критикует союзную Армении страну", - отмечает газета, приводя антироссийские цитаты Воваевича из речи в Страсбурге.

"Коммерсант", конечно, отмечает, что идентичные сообщения двух главных российских информагентств, сделанные со ссылкой на некий "высокопоставленный источник" - это месседжи Кремля Еревану, но в то же время и сама статья "Коммерсанта" - тоже послание.

Издание напоминает читателям, что как минимум три страны бывшего СССР уже пошли на сближение с ЕС - Грузия, Молдова и Украина. "Движение в сторону ЕС во всех трех случаях не предполагало участия в интеграционных структурах, созданных при участии Москвы. Ни в ЕАЭС, ни тем более в ОДКБ. Украина и Грузия ранее покинули и Содружество Независимых Государств (СНГ), а Молдавия от этой организации стремительно отдаляется. Кишинев не участвует в саммитах СНГ и других форумах Содружества, чуть ли не каждый месяц объявляет о выходе из очередного договора в рамках СНГ. Сближение каждой из трех стран с Западом повлекло жесткие конфликты с Россией. В случае Грузии и Украины дошло до военного противостояния. С Молдавией у России сейчас отношения без отношений: посольства есть, но никаких контактов, кроме как на уровне послов, нет с февраля 2022 года", - подчеркивается в статье.

И как вишенка на торте, если Пашинян вдруг не понял его из заголовка материала, российская газета намекает в самом конце: "Между Арменией и ЕС формат отношений менее глубокий. Стороны подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. При этом Армения находится, можно сказать, в уникальной ситуации. Она состоит в ЕАЭС и ОДКБ. Однако Никол Пашинян настойчиво демонстрирует, что он готов перейти на иной уровень отношений с ЕС. Как при этом он намерен поступать с альянсами, в которых Армения состоит вместе с Россией,- неизвестно".

В том, что эти сигналы из Москвы в Ереване увидели, можно не сомневаться. Интересно, каким будет ответный шаг Воваевича?