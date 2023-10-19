Министр обороны Израиля признал свою вину

Министр обороны Израиля Йоав Галант признал, что на нем лежит ответственность за неспособность военных предотвратить совершенное ранее в октябре нападение ХАМАС на Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в четверг The Times of Israel.

"Я отвечаю за оборону. Я нес за нее ответственность за нее на протяжении последних двух недель, даже в сложных ситуациях, и теперь я отвечаю за то, чтобы привести нас к победе в бою", - заявил он журналистам недалеко от границы с сектором Газа.

Галант отметил, что израильская армия будет продолжать действия против ХАМАС, пока не выполнит все поставленные задачи.