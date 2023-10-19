https://news.day.az/world/1608015.html Генсек ООН призвал к прекращению огня между Газой и Израилем
Генсек ООН призвал к прекращению огня между Газой и Израилем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем приблизительно на две недели.
Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в египетской столице Каире.
Генсек также заявил, что необходима срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.
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