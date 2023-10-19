Акции в поддержку Палестины напугали Европу

Страх - это как раз главное чувство, которое описывает сейчас ситуацию в Евросоюзе, ведь палестино-израильский конфликт выплеснулся на улицы европейских городов массовыми беспорядками, сообщает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сегодня иммигранты с Ближнего Востока и северной Африки снова собираются выйти на улицы. А вот коренные жители прямо говорят, что улицы их теперь очень пугают.

Здесь теперь тоже бомбардировки, антиеврейские погромы и ожесточенные уличные бои, десятки раненых полицейских и сотни задержанных. Несанкционированные пропалестинские митинги не удается подавить даже с помощью водометов и слезоточивого газа.

Дни беспрецедентного гнева особенно после атаки на больницу в секторе Газа с каждым разом проходят все более ожесточенно и погружают европейские города в неконтролируемый хаос.

"Охрану сейчас усиливают даже у строящихся еврейских центров и синагог. Но возможно ли приставить такой круглосуточный пост к зданию на каждой улице?" - вопрошает Чащухин.

У населения страх уже переходит в панику.

"Приняты меры предосторожности, но все равно остается опасность", - отмечает француз Фридерик.

Что касается меня, то я стараюсь бороться со страхом, но в то же время говорю себе: нужно быть теперь более осторожной.

"Это коснется каждого лично, и с этим ничего не поделаешь. Страшно, где бы ты ни находился", - дополняет британец Джо Макграт.

"Многие беженцы прибывают в Европу со своими экстремистскими идеями и пытаются насаждать их европейцам. А сейчас, когда хлынет новая волна арабской эмиграции, станет еще опаснее", - заявляет испанец Цесар де Санта Мариа.

"Несомненно, я чувствую себя в опасности. Потому что мы тоже втянуты в эту войну и в любой момент можем пострадать. Я боюсь, что в ЕС опять начнутся теракты", - отметил испанец Симон Мартинес Перес.

Вот только по одной Германии свежие цифры:

- 71% немцев считает, что выходцы из мусульманских стран представляют большую угрозу для Германии.

- 57,7% уверены, что среди мусульман, уже находящихся в Германии, много людей, поддерживающих терроризм.

Мультикультурное разнообразие Европы и разросшиеся мигрантские анклавы вновь напомнили о себе с самой худшей стороны - спящими экстремистскими ячейками.

"То, что происходит, - это первоклассный вход в предварительную фазу гражданской войны, которая нас ожидает, если мы будем продолжать нынешнюю миграционную политику", - уточнил политолог Кристоф Херстель.

Всю неделю из-за поступающих угроз Франция эвакуирует свои аэропорты и крупнейшие музеи - Версаль, Лувр. Австрия повышает уровень террористической угрозы. Германия, Чехия, Польша и Словакия усиливают пограничный контроль даже внутри Евросоюза. И уже очевидно, что с каждой новой ракетой, выпущенной по сектору Газа, напряженность и радикализация здесь будут только нарастать.