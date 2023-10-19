https://news.day.az/world/1608031.html Уровень опасности возрос по всему миру - предупреждение Госдепа США
Уровень опасности возрос по всему миру - предупреждение Госдепа США
Пресс-служба Госдепартамента США заявила, что уровень опасности для американцев возрос по всему миру.
Как передает Day.Az, соответствующее предупреждение было опубликовано в аккаунте ведомства в соцсети X (бывший Twitter).
"Из-за роста напряженности в различных частях мира, возможности террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США Государственный департамент советует гражданам США за рубежом проявлять повышенную осторожность", - говорится в сообщении.
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