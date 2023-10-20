Эсминец ВМС США перехватил ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена

Эсминец ВМС США перехватил три ракеты и несколько беспилотников, выпущенных из Йемен.

Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает Day.Az.

Сообщается, что они были выпущены йеменскими хуситами, которые потенциально могли атаковать цели в Израиле.