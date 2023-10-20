https://news.day.az/world/1608033.html Эсминец ВМС США перехватил ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена
Эсминец ВМС США перехватил ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена
Эсминец ВМС США перехватил три ракеты и несколько беспилотников, выпущенных из Йемен.
Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает Day.Az.
Сообщается, что они были выпущены йеменскими хуситами, которые потенциально могли атаковать цели в Израиле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре