Компания "Байкар" готова выделить гуманитарную помощь жителям Газы

Турецкая компания "Байкар" готова выделить 280 миллионов лир гуманитарной помощи жителям Газы.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом технический директор компании Сельджук Байрактар ​​рассказал в своем аккаунте Х.

"Одна из самых страшных трагедий в истории человечества происходит в секторе Газа", - написал он.

Байрактар ​​добавил, что международное сообщество должно принять меры, необходимо срочно установить мир и справедливость.