Объявлена эвакуация израильского города Кирьят-Шмона

Министерство обороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на севере страны близ границы с Ливаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее совместное заявление двух ведомств распространила армейская пресс-служба.

"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют об эвакуации жителей северного города Кирьят-Шмона в субсидируемые государством гостевые дома", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что "план [эвакуации] одобрил министр обороны Йоав Галант".

"Некоторое время назад Северное командование [ЦАХАЛ] проинформировало о своем решении мэра города [Кирьят-Шмона]. План будет осуществляться местными властями, министерством туризма и министерством обороны", - указали в армейской пресс-службе.