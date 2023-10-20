Израиль ударил по позициям Хезболла

Армия обороны Израиля в ночь на 20 октября нанесла удары по объектам движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщает Ha'aretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, это был ответ на ракетный обстрел четверга с территории Ливана, добавил он.

Также, по его словам, был применен дрон против предполагаемого боевика на территории Ливана. Боевик был убит.

Кроме того, за ночь были нанесены удары по более чем ста целям в Газе, в том числе по мечети, которую ХАМАС использует как наблюдательный пункт, по подземным туннелям и складам.

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