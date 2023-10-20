В Армении судят "уклонистов" от армии

В Армении трех военнослужащих обвиняют в уклонении от службы в армии во время войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.

В Генпрокуратуре сообщили, что против них возбуждено уголовное дело и оно направлено на рассмотрение в суд.