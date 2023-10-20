https://news.day.az/world/1608127.html В Ереване напали на «представительство» карабахских сепаратистов - ФОТО - ВИДЕО
В Ереване напали на «представительство» карабахских сепаратистов - ФОТО - ВИДЕО
В Ереване граждане после акции протеста ворвались в здание "представительства" карабахских сепаратистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они выразили возмущение в связи с приостановкой выдачи зарплат сотрудникам "учреждений" Карабаха.
В здании также находится последний глава карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян.
Сообщается, что протестующие являются сторонниками бывшего "министра обороны" сепаратистов Самвела Бабаяна и требуют встречи с Самвелом Шахраманяном.
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