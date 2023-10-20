В Ереване напали на «представительство» карабахских сепаратистов

В Ереване граждане после акции протеста ворвались в здание "представительства" карабахских сепаратистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они выразили возмущение в связи с приостановкой выдачи зарплат сотрудникам "учреждений" Карабаха.

В здании также находится последний глава карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян.

Сообщается, что протестующие являются сторонниками бывшего "министра обороны" сепаратистов Самвела Бабаяна и требуют встречи с Самвелом Шахраманяном.