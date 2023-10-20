Переход между Египтом и сектором Газа готовится к открытию?

Активные приготовления проходят в настоящее время у контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе Египта с сектором Газа, через который должна быть доставлена гуманитарная помощь для населения палестинского анклава.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

Египетская строительная техника продолжает ремонтные работы непосредственно у КПП с палестинской стороны, выравнивая подъезды к переходу, которые были повреждены в результате нескольких бомбардировок израильских сил в последние несколько дней. У самого КПП с египетской стороны, по данным телеканала, выстроилось более 150 грузовиков, готовых пересечь границу с Газой.

Вместе с тем, как указал источник в палестинской администрации КПП, ремонтные работы могут затянуться, что может послужить причиной отсрочки открытия "Рафаха" в ожидаемые сроки. Некоторое время назад представитель администрации США заявил, что решение по открытию приграничного КПП остается за египетской стороной.

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