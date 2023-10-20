Гутерриш прибыл в Египет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в египетский город Эль-Ариш, расположенный на севере Синайского полуострова.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Qahira al-Ihbariya.

По его информации, "Гутерриш прибыл в Эль-Ариш, откуда он направится к контрольно-пропускному пункту "Рафах" на границе с сектором Газа". Генсек ООН намерен лично контролировать проезд через наземный переход "Рафах" первых грузовиков, которые доставят гуманитарную помощь жителям палестинского анклава.