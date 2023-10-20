Глава иранского генштаба призвал принять серьезные меры против Израиля

Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером заявил о необходимости принять "серьезные меры" для "предотвращения преступлений израильского режима" в отношении гражданского населения Газы, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

"Необходимо принять серьезные меры для предотвращения продолжения преступлений израильского режима - жестоких нападений на мирных жителей в секторе Газа - и предоставления им (жителям - ред.) гуманитарной помощи, включая продукты питания и лекарства", - сказал Багери.

Глава генштаба ВС Ирана подчеркнул, что "обширная поддержка Соединенными Штатами Америки, в том числе предоставление вооружения и тяжелых боеприпасов израильскому режиму, усложнит ситуацию", и назвал эти действия США "соучастием <...> в преступлениях израильского режима".

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