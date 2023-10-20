Разгневанные виноделы опустошают грузовики с испанским вином на пункте взимания платы за проезд на автомагистрали А9 на границе между Францией и Испанией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отчаявшись от последствий засухи, удорожания логистики и краха винного рынка, несколько сотен виноделов из Оды и Восточных Пиренеев в этот четверг заявили о своём протесте на автомагистрали А9 на франко-испанской границе.