Оценены последствия войны в Израиле для мирового нефтерынка

При наихудшем сценарии война между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС может привести к росту цен на нефть до 140 долларов за баррель и поставить глобальную экономику на грань рецессии. Об этом заявила руководитель отдела экономических исследований компании Allianz Trade Ана Боата. Ее слова приводит Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вероятность разрастания конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с дальнейшим прекращением поставок нефти из региона Боата оценила в 20 процентов. Такой сценарий эксперты назвали наихудшим для мировой экономики. При подобном развитии событий сырьевые котировки будут находиться в 2024 году в среднем на уровне 120 долларов за баррель.

В случае затягивания войны между Израилем и ХАМАС мировые центробанки займут выжидательную позицию и не станут спешить снижать ключевые ставки. Подобная стратегия руководителей регуляторов может спровоцировать ускорение глобальной инфляции и ослабить темпы экономического роста в ряде стран. "Это может подтолкнуть нас к сценарию рецессии, реализацию которого некоторые аналитики ожидают при базовом сценарии", - заключила Боата.