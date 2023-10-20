Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа

Израиль принял решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я бы сказал, что решение принято. Потому что решение связано с выполнением наших задач, о которых мы уже говорили. Это разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников", - сказал он.

По словам дипломата, эти задачи невозможно осуществить без проведения наземной операции. "Надо не забывать, что у нас больше 1 400 убитых. Надо это все прекращать, надо это решать", - подчеркнул Бен Цви.