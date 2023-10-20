Захарова не оценила аналогию фон дер Ляйен

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - ничто иное, как проявление крайней формы национализма и ксенофобии, которые служат для разжигания межрелигиозной и межэтнической ненависти, написала в своем Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Заявления Урсулы фон дер Ляйен являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти. Она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза", - пишет Захарова.

Более того, она отмечает, что фон дер Ляйен не говорит ни слова о тех жертвах, которые пали во время американской "борьбы с террором в таких странах, как, например, Ирак и Афганистан.

Ранее в четверг, 19 октября, Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Институте Хадсона в США заявила, что Россия и ХАМАС похожи, потому что используют варварские методы борьбы.