В США выразили обеспокоенность отношениями России с Венгрией

Соединенные Штаты обеспокоены углубляющимися отношениями Венгрии с Россией и обсуждают эту проблему со своими союзниками по НАТО. Об этом заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман в связи со встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 17 октября в Пекине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты обеспокоены отношениями Венгрии с Россией", - отметил американский дипломат, созвавший в Будапеште совещание со своими коллегами из стран НАТО и Швеции, ожидающей вступления в альянс. "Мы консультировались с союзниками по поводу отношений Венгрии с Россией", - подтвердило посольство США на своей странице в Facebook.

Днем ранее Прессман написал в другой соцсети X (бывшая Twitter), что США рассматривают Венгрию как союзника, но при этом видят, что европейская страна развивает отношения с Россией, несмотря на конфликт в Украине, в котором Вашингтон винит Москву. Посол добавил, что США "считают важным поддержание диалога с венгерским правительством и венгерским народом по этим вопросам", но если у них возникают опасения по поводу безопасности, то они сообщают об этом своим союзникам.