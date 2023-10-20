Во Франции арестован мужчина за политические взгляды

Секретарь отделения профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) департамента Нор на севере Франции Жан-Поль Делеско был задержан у себя дома по обвинению в "оправдании терроризма" после высказываний в поддержку Палестины.

Как передает Day.Az со сылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал France 3.

Оперативники пришли к активисту домой в 06:00 по местному времени. Кроме него задержали также координатора департаментской ячейки профсоюза.

Спустя несколько часов после задержания Делеско отделение CGT выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что "осудило все преступления, совершенные против любых жертв среди гражданских" и заявило о своей приверженности идеям пацифизма. Также профсоюз потребовал немедленно освободить всех задержанных.