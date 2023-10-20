Во Франции арестован мужчина за политические взгляды
Секретарь отделения профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) департамента Нор на севере Франции Жан-Поль Делеско был задержан у себя дома по обвинению в "оправдании терроризма" после высказываний в поддержку Палестины.
Как передает Day.Az со сылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал France 3.
Оперативники пришли к активисту домой в 06:00 по местному времени. Кроме него задержали также координатора департаментской ячейки профсоюза.
Спустя несколько часов после задержания Делеско отделение CGT выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что "осудило все преступления, совершенные против любых жертв среди гражданских" и заявило о своей приверженности идеям пацифизма. Также профсоюз потребовал немедленно освободить всех задержанных.
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