ООН продолжает переговоры по доставке помощи в Газу

Переговоры представителей ООН со всеми имеющими отношение к конфликту Израиля и ХАМАС сторонами дают результаты, заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает BFMTV.

"Мы ведем основательные переговоры, которые продвигаются, со всеми имеющими отношение к ситуации сторонами, чтобы гарантировать, что операция по доставке помощи в сектор Газа началась как можно скорее и на хороших условиях", - сказал Ларке.

По его словам, в управлении получают информацию о том, что стороны близки к согласованию условий поставок гуманитарной помощи и что первая партия может быть доставлена в Газу в ближайшие дни.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на Синайский полуостров и доехал до КПП Рафах между Египтом и сектором Газа. Он призвал как можно скорее начать отправку гуманитарной помощи в Газу.