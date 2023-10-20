https://news.day.az/world/1608238.html ХАМАС предлагает сделку - заложники в обмен на...
ХАМАС предлагает сделку - заложники в обмен на...
Боевики палестинского движения ХАМАС проинформировали Израиль о готовности отпустить часть удерживаемых ими заложников в обмен на немедленное прекращение огня.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Фрэнк Гарднер в соцсети X ("Икс", ранее Twitter).
По его словам, на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.
Ранее мы писали о том, что Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре