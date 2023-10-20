ХАМАС предлагает сделку

- заложники в обмен на...

Боевики палестинского движения ХАМАС проинформировали Израиль о готовности отпустить часть удерживаемых ими заложников в обмен на немедленное прекращение огня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Фрэнк Гарднер в соцсети X ("Икс", ранее Twitter).

По его словам, на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.

Ранее мы писали о том, что Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа.