«Библейский дождь» не позволяет европейцам покинуть свои дома
Семья шотландцев не смогла выбраться из дома из-за обрушившегося на страну шторма "Бабет".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает DailyRecord.
60-летняя жительница Брикина, ее сын и внук оказались заперты на втором этаже, поскольку первый этаж затопило.
Шторм лишил жизни двоих человек. Это водитель, на автомобиль которого упало дерево, и 56-летняя женщина - ее унесло течением. Ливни вызвали хаос по всей Шотландии: жителей пришлось эвакуировать из домов, ветром были опрокинуты легковые и грузовые автомобили, во многих домах пропало электричество. Сообщалось, что до некоторых мест в Шотландии в настоящее время из-за подтоплений можно добраться только на лодке.
В некоторых частях Шотландии все еще действует "красный" уровень погодной опасности. Он означает, что шторм может представлять угрозу для жизни. По всей Англии и на востоке Шотландии объявлен "желтый" уровень опасности. Жители Британии описывают погодные условия фразой "библейский дождь".
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