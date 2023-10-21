«Библейский дождь» не позволяет европейцам покинуть свои дома

Семья шотландцев не смогла выбраться из дома из-за обрушившегося на страну шторма "Бабет".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает DailyRecord.

60-летняя жительница Брикина, ее сын и внук оказались заперты на втором этаже, поскольку первый этаж затопило.

Шторм лишил жизни двоих человек. Это водитель, на автомобиль которого упало дерево, и 56-летняя женщина - ее унесло течением. Ливни вызвали хаос по всей Шотландии: жителей пришлось эвакуировать из домов, ветром были опрокинуты легковые и грузовые автомобили, во многих домах пропало электричество. Сообщалось, что до некоторых мест в Шотландии в настоящее время из-за подтоплений можно добраться только на лодке.

В некоторых частях Шотландии все еще действует "красный" уровень погодной опасности. Он означает, что шторм может представлять угрозу для жизни. По всей Англии и на востоке Шотландии объявлен "желтый" уровень опасности. Жители Британии описывают погодные условия фразой "библейский дождь".