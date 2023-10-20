Израиль раскрыл подробности трех фаз боевых действий в Газе

Армия обороны Израиля планирует проведение военной кампании против радикального движения ХАМАС в три этапа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в пятницу The Times of Israel.

"Мы сейчас находимся на первом этапе - военная операция подразумевает авиаудары, а в дальнейшем - сухопутные операции, целью которых будет уничтожение бойцов и нанесение урона инфраструктуре с целью уничтожения ХАМАС", - заявил министр обороны Йоав Галлант.

Он рассказал, что на втором этапе израильские военные также продолжат вести бои, но с более низкой интенсивностью с целью "устранить очаги сопротивления".

"На третьем этапе будет происходить создание нового режима безопасности в сектор Газа (...), а также будет создана новая ситуация в области безопасности для граждан Израиля и жителей вокруг сектора Газа", - добавил он.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Ранее мы писали о том, что ХАМАС предлагает Израилю сделку.