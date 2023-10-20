Египет открыл КПП на границе с сектором Газа

МИД Египта сообщил об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" на границе с сектором Газа. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщил представитель министерства Ахмед Абу Зейд, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Контрольно-пропускной пункт "Рафах" открыт. Египет не несет ответственности за препятствование выезду граждан (из сектора Газа - прим. "Ленты.ру") третьими странами", - написал Зейд.

19 октября египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Рафах". Стороны собираются координировать свои действия с международными организациями во главе с ООН. Помощь будет оказываться на долговременной основе.