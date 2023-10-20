Байден запросил у Конгресса $106 млрд.

Американский президент Джо Байден направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В документе утверждается, что администрация Байдена дала "решительный ответ" на российскую специальную военную операцию на Украине, "а теперь пришла на помощь союзнику - Израилю". В Белом доме призвали американских законодателей "достичь в ближайшие недели всеобъемлющего двустороннего соглашения" по вопросу выделения средств на нужды в сфере национальной безопасности США.

Как поясняется в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, администрация США в частности просит Конгресс выделить более $61,4 млрд с целью "реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы". В том числе порядка $44,4 млрд планируется направить на предоставление Киеву военной помощи и восполнение запасов американских вооружений.

Израилю предлагается предоставить помощь на $14,3 млрд. Вместе с тем в послании временно исполняющему обязанности спикера Палаты представителей Конгресса США Патрику Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина), подписанном главой Административно-бюджетного управления Белого дома Шаландой Янг, предлагается выделить более $9 млрд по линии Госдепартамента на оказание гуманитарной помощи на Украине, в Израиле и секторе Газа.

Кроме того, около $13,6 млрд администрация Байдена просит выделить на защиту южной границы США. Порядка $7,4 млрд предлагается выделить на поддержку партнеров США в Индийско-Тихоокеанском регионе.