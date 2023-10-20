5 стран запросили cпецсессию ГА ООН по Палестине

Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА ООН) получил запрос от пяти государств на проведение специальной сессии по Палестине после того, как Соединенные Штаты наложили вето на бразильский проект резолюции по Ближнему Востоку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщила представитель председателя ГА ООН Моника Грейли.

"Председатель Генеральной Ассамблеи ООН получил два письма, в которых содержались призывы более чем одной страны", - сказала она. Грейли уточнила, что в первом письме содержался призыв трех стран, во втором - двух.