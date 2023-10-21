Фидан примет участие в саммите по Газе в Каире

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в саммите глав государств и правительств в Каире 21 октября, где будет обсуждаться израильско-палестинский мирный процесс. Об этом сообщил МИД Турции, передает Day.Az.

Ожидается, что в рамках визита Хакан Фида проведет двусторонние встречи.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.