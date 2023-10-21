https://news.day.az/world/1608327.html Президент Туркменистана посетит Турцию
Президент Туркменистана посетит Турцию
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Турцию с рабочим визитом 25-26 октября, передает Day.Az.
Турция, являясь первой страной, официально установившей дипломатические отношения с независимым Туркменским государством, занимает позицию одного из ведущих его партнеров.
Оба братских народа имеют общие этнические и языковые корни, духовные ценности и историю.
На современном этапе туркмено-турецкие отношения успешно развиваются на политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.
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