Президент Туркменистана посетит Турцию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Турцию с рабочим визитом 25-26 октября, передает Day.Az.

Турция, являясь первой страной, официально установившей дипломатические отношения с независимым Туркменским государством, занимает позицию одного из ведущих его партнеров.

Оба братских народа имеют общие этнические и языковые корни, духовные ценности и историю.

На современном этапе туркмено-турецкие отношения успешно развиваются на политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.