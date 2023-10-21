https://news.day.az/world/1608330.html Военная база США в Ираке подверглась атаке беспилотников
Военная база США в Ираке подверглась атаке беспилотников
Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двух беспилотных летательных аппаратов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по сообщению телеканала Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки "Исламское государство".
Подробностей о последствиях атаки не приводится. Американская база находится на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).
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