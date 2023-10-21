ВВС Израиля ударили по позициям ХАМАС

Истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по боевикам и объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Армия обороны Израиля.

По ее данным, среди пораженных целей значатся оперативные штабы и установки для запуска противотанковых управляемых ракет. Кроме того, были уничтожены наблюдательные посты и снайперские позиции, расположенные в многоэтажных зданиях.