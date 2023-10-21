США и ЕС намерены укреплять сотрудничество в сфере безопасности

США и страны Евросоюза настроены на укрепление практического взаимодействия в области обороны и безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном заявлении саммита США - ЕС.

"Мы будем и дальше укреплять и углублять сотрудничество и взаимодействие ЕС и США в сфере безопасности и обороны. Это может включать в себя наращивание практического сотрудничества на представляющих взаимный интерес театрах военных действий", - отмечается в документе.

"НАТО остается основой коллективной безопасности союзников и играет ключевую роль с точки зрения евро-атлантической безопасности. Мы осознаем ценность более мощной и боеспособной европейской обороны, оказывающей позитивное влияние на мировую и трансатлантическую безопасность, дополняющей и оперативно совместимой с НАТО", - подчеркивается в заявлении.

"Мы приветствуем подписание административных договоренностей между Министерством обороны США и Европейским оборонным агентством", - также отметили стороны.