В южной части Израиля звучит сигнал воздушной тревоги

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, прозвучали в израильском городе Ашдод, который находится на полпути от границы с сектором Газа до Тель-Авива, а также в южной части Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Ашдод и южной части Израиля", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз армейская пресс-служба сообщала о срабатывании сирен из-за обстрелов ракетами из сектора Газа крупных израильских городов поздно вечером 20 октября. О сигналах воздушной тревоги в районах на юге Израиля у сектора Газа в предыдущий раз военные информировали более шести часов назад.