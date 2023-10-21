Израиль не поменяет планы по наземной операции в секторе Газа

Освобождение двух граждан США, взятых в заложники ХАМАС, не повлияет на планы Израиля по началу наземной военной операции против этой радикальной группировки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили новостному порталу Ynet высокопоставленные израильские чиновники.

Комментарии неназванных представителей израильских властей прозвучали в то время, когда правительства США и нескольких европейских стран пытаются убедить Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, рассчитывая, что дальнейшие переговоры приведут к освобождению большего числа заложников.

Ранее вы писали о том, что ВВС Израиля ударили по позициям ХАМАС.