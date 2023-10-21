КПП "Рафах" готовится к открытию для иностранцев
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроется в 11:00 по бакинскому времени для прохода иностранцев на египетскую территорию.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило посольство США в Израиле на своем сайте со ссылкой на информированные источники.
"Мы получили информацию, что пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени. Если граница [между сектором Газа и Египтом] будет открыта, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Израиль не поменяет планы по наземной операции в секторе Газа.
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