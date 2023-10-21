Разведка Франции не обнаружила признаков удара Израиля по больнице в Газе

Французские разведслужбы пока не располагают информацией, которая бы указывала на причастность Израиля к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на доклад Управления венной разведки (DRM) Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ничто не позволяет сказать, что это был израильский удар", - приводит короткую выдержку из документа агентство.

В описании последствий удара, в частности, говорится о "дыре" (не воронке) размером 1 м на 75 см и глубиной 30-40 см. Однако "для создания такого эффекта требуется около 5 кг взрывчатого вещества, определенно меньше десяти килограммов", - поясняют в DRM, считая, что гипотеза об израильской бомбе или ракете невозможна, поскольку минимальный заряд для такого типа оружия гораздо больше. По мнению DRM, такой заряд могла нести одна из палестинских ракет, запущенных со стороны сектора Газа

Агентство опросило нескольких гражданских и военных экспертов, которые также не стали давать однозначные заключения по поводу произошедшего. Источник во французской армии, "специалист по взрывчатке", имя и звание которого не приводится, заявил агентству, что оставшаяся на земле воронка, судя по фото и видео, не очень большая и была оставлена "не бомбой, сброшенной с самолета, а скорее чем-то вроде миномета". Другой источник из европейской разведслужбы, также пожелавший остаться анонимным, заявил, что "было выпущено довольно много ракет" со стороны сектора Газа, и сообщил, что в его разведслужбе склоняются к версии, что "Израиль не делал этого".