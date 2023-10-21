В Швеции ждут позитивных новостей из Турции по вопросу вступления страны в НАТО

Шведские власти ожидают, что Турция в ближайшее время начнет ратификацию заявки страны в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет шведская газета Expressen со ссылкой на источник в правительстве.

"Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции [в НАТО] начнется в ближайшее время, и что она будет готова в течение нескольких недель", - приводит издание слова чиновника.

Швеция подала заявку в НАТО одновременно с Финляндией в мае 2022 года. И если финнам удалось вступить в альянс, получив одобрение всех его членов, то шведы по-прежнему не могут заручиться поддержкой Венгрии и Турции.

Ранее мы писали о том, что Турция пересмотрит позицию по вопросу вступления Швеции в НАТО.